Concert au profit des Sauveteurs en mer (SNSM) Olympia Arcachon

Concert au profit des Sauveteurs en mer (SNSM)

Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le dimanche 29 mars 2026, à l’Olympia d’Arcachon, à 18h30, l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon invite l’Orchestre Métropolitain de Gironde et le Chœur Easy Singers pour un concert dans le vent au profit des Sauveteurs en Mer. Les meilleurs titres des Beatles seront interprétés, ainsi qu’une fresque musicale de Mathieu Ben Hassen.

Le concert sera gratuit, mais l’intégralité des dons sera au profit de la SNSM.

L’entrée se fera dans la limite des places disponibles. Les bénévoles accueilleront les spectateurs dans le hall d’entrée de l’Olympia ; ce sera l’occasion pour tous d’échanger sur la mission d’utilité publique que jouent les Sauveteurs en Mer afin de sécuriser la navigation sur le bassin. La SNSM ne peut remplir cette mission que grâce aux donateurs ainsi, l’intégralité des recettes des ventes des programmes ira à la SNSM, et des tirelires pour les dons seront disposées avan .

Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine aoha.secretariat@gmail.com

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English : Concert au profit des Sauveteurs en mer (SNSM)

L’événement Concert au profit des Sauveteurs en mer (SNSM) Arcachon a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Arcachon