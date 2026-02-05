Concert au profit d’Esteban, Arnaud chante Pagny C2 Centre culturel C2 Torcy
Concert au profit d’Esteban, Arnaud chante Pagny C2 Centre culturel C2 Torcy samedi 7 mars 2026.
C2 Centre culturel C2 24 avenue du 8 Mai 1945 Torcy Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Concert au profit de l’association Esteban solid’air Arnaud chante Pagny
Billetterie
Papyrus & Robe Noire 40 rue Maréchal Foch, Le Creusot
Gardénia, 34 rue Edith Cavell, Le Creusot. .
C2 Centre culturel C2 24 avenue du 8 Mai 1945 Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 23 95 78 Mari.lor71@gmail.com
