Concert au profit d’Esteban, Arnaud chante Pagny C2 Centre culturel C2 Torcy

Concert au profit d’Esteban, Arnaud chante Pagny

C2 Centre culturel C2 24 avenue du 8 Mai 1945 Torcy Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Concert au profit de l’association Esteban solid’air Arnaud chante Pagny

Billetterie

Papyrus & Robe Noire 40 rue Maréchal Foch, Le Creusot

Gardénia, 34 rue Edith Cavell, Le Creusot. .

C2 Centre culturel C2 24 avenue du 8 Mai 1945 Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 23 95 78 Mari.lor71@gmail.com

