Concert au profit du Téléthon Maison des Arts Bressuire

Concert au profit du Téléthon

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Parce que chanter et jouer d’un instrument procure du bien-être, enseignants et élèves réunissent leurs instruments, voix et talents au profit du Téléthon pour la deuxième année consécutive. Au programme solos, duos, trios, guitare, banjo, piano et voix.

Au profit de l’AFM -Téléthon Nord Deux-Sèvres. .

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

