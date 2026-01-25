CONCERT AU PROFIT DU TELETHON

Domaine de Rieussec Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le domaine de Rieussec vous invite à un concert harpe et piano avec Clélia Mertens et Elisabeth Iannantuoni.

Participation libre au profit de l’AFM Téléthon

Domaine de Rieussec Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 54 11 domainederieussec@gmail.com

English :

The Domaine de Rieussec invites you to a harp and piano concert with Clélia Mertens and Elisabeth Iannantuoni.

Free participation in aid of AFM Téléthon

L’événement CONCERT AU PROFIT DU TELETHON Gignac a été mis à jour le 2026-01-21 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT