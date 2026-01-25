CONCERT AU PROFIT DU TELETHON Gignac
CONCERT AU PROFIT DU TELETHON
Domaine de Rieussec Gignac Hérault
Le domaine de Rieussec vous invite à un concert harpe et piano avec Clélia Mertens et Elisabeth Iannantuoni.
Participation libre au profit de l’AFM Téléthon
Domaine de Rieussec Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 54 11 domainederieussec@gmail.com
English :
The Domaine de Rieussec invites you to a harp and piano concert with Clélia Mertens and Elisabeth Iannantuoni.
Free participation in aid of AFM Téléthon
