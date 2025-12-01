Concert au profit du Téléthon

Salle des Fêtes JUILLAC Juillac Gers

2025-12-12 20:00:00

2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Cette année c’est à la salle des fêtes de Juillac que vous retrouverez les élèves musiciens du Collège Aretha Franklin de Marciac, pour leur concert spécial Téléthon.

Comme tous les ans, tous les bénéfices de cette soirée (buvette et participation libre) seront reversés à l’AFM ; l’occasion de passer un très bon moment et de faire une bonne action.

Les élèves des Ateliers d’Initiation à la Musique Jazz (AIMJ) des classes de 4ème et 3ème, comptent sur vous !

English :

This year, you’ll find the student musicians from Marciac’s Collège Aretha Franklin at the Salle des Fêtes in Juillac, for their special Telethon concert.

As every year, all profits from the evening (refreshments and free participation) will be donated to the AFM, giving you the chance to have a great time and do a good deed.

The Ateliers d’Initiation à la Musique Jazz (AIMJ) 4th and 3rd grade students are counting on you!

German :

Dieses Jahr werden Sie im Festsaal von Juillac die Musikschüler des Collège Aretha Franklin aus Marciac für ihr spezielles Telethon-Konzert antreffen.

Wie jedes Jahr gehen alle Einnahmen dieses Abends (Erfrischungsstände und freie Teilnahme) an die AFM; eine gute Gelegenheit, eine schöne Zeit zu verbringen und eine gute Tat zu vollbringen.

Die Schülerinnen und Schüler der Ateliers d’Initiation à la Musique Jazz (AIMJ) der Klassen 4ème und 3ème zählen auf Sie!

Italiano :

Quest’anno, la Salle des Fêtes di Juillac ospiterà uno speciale concerto Telethon degli studenti musicisti dell’Aretha Franklin College di Marciac.

Come ogni anno, tutti i proventi della serata (rinfresco e partecipazione gratuita) saranno devoluti all’AFM, dandovi la possibilità di divertirvi e fare del bene.

Gli studenti degli Ateliers d’Initiation à la Musique Jazz (AIMJ) di 4ème e 3ème contano su di voi!

Espanol :

Este año, la Salle des Fêtes de Juillac acogerá un concierto especial del Telethon a cargo de estudiantes de música del Aretha Franklin College de Marciac.

Como cada año, todos los beneficios de la velada (refrescos y participación gratuita) se donarán a la AFM, lo que le brindará la oportunidad de pasarlo en grande y hacer un bien.

Los alumnos de los Ateliers d’Initiation à la Musique Jazz (AIMJ) de 4ème y 3ème cuentan con usted

