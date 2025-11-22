Concert au profit du Téléthon Meyrals

Concert au profit du Téléthon

Salle des fêtes Meyrals Dordogne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Suite au stage de chant de la journée, l’association Chante Meyrals vous invite à un concert au profit du Téléthon.

Rendez-vous à 20h00 à la salle des fêtes de Meyrals pour une soirée animée par des chanteurs, musiciens et danseurs.

Retrouvez Kevin Castagna, auteur, compositeur, interprète périgourdin qui vous embarquera dans son univers poésie douce et légère aux accents pop folk.

Buvette et Gâteaux sur place. Soirée au profit du Télethon. .

Salle des fêtes Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 45 66

English : Concert au profit du Téléthon

Following today’s singing workshop, the Chante Meyrals association invites you to a concert in aid of the Telethon.

Join us at 8:00 pm in the Meyrals village hall for an evening of entertainment featuring singers, musicians and dancers.

Refreshments and cakes available. Evening in aid of the Telethon.

German : Concert au profit du Téléthon

Im Anschluss an den Gesangsworkshop des Tages lädt der Verein Chante Meyrals Sie zu einem Konzert zugunsten des Telethons ein.

Wir treffen uns um 20:00 Uhr im Festsaal von Meyrals, um einen Abend mit Sängern, Musikern und Tänzern zu verbringen.

Getränke und Kuchen vor Ort. Abendveranstaltung zugunsten des Télethon.

Italiano :

Dopo il laboratorio di canto di oggi, l’associazione Chante Meyrals vi invita a un concerto a favore di Telethon.

Venite alla sala del villaggio di Meyrals alle 20.00 per una serata di intrattenimento con cantanti, musicisti e ballerini.

Rinfresco e torte a disposizione. Serata a favore di Telethon.

Espanol : Concert au profit du Téléthon

Tras el taller de canto de hoy, la asociación Chante Meyrals te invita a un concierto a beneficio del Telemaratón.

Acuda a las 20.00 horas a la sala de fiestas de Meyrals para disfrutar de una velada amenizada por cantantes, músicos y bailarines.

Habrá refrescos y pasteles. Velada a beneficio del Teletón.

L’événement Concert au profit du Téléthon Meyrals a été mis à jour le 2025-11-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne