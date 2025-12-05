Concert au profit du Téléthon Salle des fêtes Saint-Junien

Concert au profit du Téléthon

Venez vibrer au rythme de la solidarité lors du concert organisé au profit du Téléthon à Saint-Junien ! La Salle des fêtes du centre-ville s’anime avec deux groupes locaux pleins d’énergie Back in Tracks, avec un mélange entraînant de pop, funk et R&B, et l’orchestre de rue Limouzi’K Band, connu pour son ambiance festive. Une soirée conviviale vous attend, avec restauration et buvette sur place pour prolonger le plaisir. L’entrée se fait au chapeau chacun participe selon son envie et ses moyens. Ouverture des portes à 20h15… Il ne vous reste plus qu’à venir partager un moment chaleureux, soutenir une belle cause et vous laisser porter par la musique ! .

