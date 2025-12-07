Concert au profit du Téléthon Salle de la Faisanderie Saint-Pair-sur-Mer

Salle de la Faisanderie Kairon Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-07

Coeff Jazz et ses invités organisent un concert au profit du Téléthon.
Ce concert est organisé par l’Espoir du Roc .

Entrée 10€ entièrement reversée au Téléthon.

Réservation conseillée par mail à telethon.50380@gmail.com   .

Salle de la Faisanderie Kairon Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 70 81 42 89  coeff.jazz@gmail.com

