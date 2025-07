Concert au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec

Concert au Pub Le Britannia

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Strawfoot (folk-bluegrass)

Tout à commencé en 2021, lots de la rencontre de Barry Byrne, guitariste-chanteur fraichement débarqué d’Irlande, avec Alexis Arnaud (guitare) et Clément Vallin (contrebasse). Rapidement une aventure musicale et humaine se profile pour ces musiciens ancrés en Bretagne.

Leur style emprunté à la profondeur du folk, l’énergie du blues, et les traditions séculaires de la musique celtique. En live, le groupe se forge et laisse exploser une énergie communicative, de celles qui font taper du pied, et procure une félicité de bon aloi.

En 2023, le groupe commence la composition des morceaux qui constitueront le premier album de Strawfoot. .

