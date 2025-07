Concert au restaurant La Fabrique La Fabrique Marciac

Concert au restaurant La Fabrique La Fabrique Marciac samedi 19 juillet 2025.

Concert au restaurant La Fabrique

La Fabrique 23 Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 20:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

La Fabrique vous propose un concert avec le groupe Adi’Jazz, agrémenté d’un repas paëlla & dessert.

Adi’Jazz, le nom du groupe vient bien sûr de adishatz mais aussi de aus dits lo jazz ( aux doigts le jazz) et de auditz lo jazz (écoutez le jazz). Formé dans les Hautes-Pyrénées, Adi’Jazz joue un jazz traditionnel entrainant, décliné en Gascon. François Petit, saxophone ténor, baryton et chœurs, Mathieu Legras, guitare, Jean-Pierre Curdi, trombone, chant lead et Clément Lima à la basse, ont envie de partager les valeurs du Midi amitié, allégresse, un bon repas, le verbe haut et la belle musique.

Swing, impro et bonne humeur sont toujours au rendez-vous avec Adi’Jazz.

La Fabrique 23 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 69 44 47 lafabrique.marciac@outlook.fr

English :

La Fabrique proposes a concert with the group Adi’Jazz, accompanied by a paella & dessert meal.

The group’s name, Adi?Jazz, comes from adishatz, but also from « aus dits lo jazz » (jazz with fingers) and « auditz lo jazz » (listen to jazz). Formed in the Hautes-Pyrénées, Adi?Jazz plays lively traditional jazz in Gascon. François Petit, tenor saxophone, baritone and backing vocals, Mathieu Legras, guitar, Jean-Pierre Curdi, trombone, lead vocals and Clément Lima on bass, are keen to share the values of the Midi region: friendship, joy, a good meal, high spirits and good music.

Swing, improvisation and good humor are always on the agenda with Adi’Jazz.

German :

La Fabrique bietet Ihnen ein Konzert mit der Gruppe Adi’Jazz, das mit einem Paella- & Dessert-Essen abgerundet wird.

Adi?Jazz, der Name der Band, kommt natürlich von adishatz, aber auch von « aus dits lo jazz » (mit den Fingern Jazz) und « auditz lo jazz » (Jazz hören). Adi?Jazz wurde in den Hautes-Pyrénées gegründet und spielt einen mitreißenden traditionellen Jazz, der auf Gascognisch vorgetragen wird. François Petit, Tenor- und Baritonsaxophon und Chöre, Mathieu Legras, Gitarre, Jean-Pierre Curdi, Posaune, Leadgesang und Clément Lima am Bass haben Lust, die Werte des Midi zu teilen: Freundschaft, Fröhlichkeit, ein gutes Essen, hohe Worte und schöne Musik.

Swing, Improvisation und gute Laune sind bei Adi’Jazz immer an der Tagesordnung.

Italiano :

La Fabrique vi invita a un concerto del gruppo Adi’Jazz, accompagnato da una cena a base di paella e dessert.

Il nome del gruppo, Adi’Jazz, deriva non solo da adishatz, ma anche da « aus dits lo jazz » (jazz con le dita) e « auditz lo jazz » (ascoltare il jazz). Formatosi negli Hautes-Pyrénées, l’Adi’Jazz suona un vivace jazz tradizionale in guascone. François Petit, sassofono tenore, baritono e voce secondaria, Mathieu Legras, chitarra, Jean-Pierre Curdi, trombone, voce principale e Clément Lima al basso, sono tutti desiderosi di condividere i valori del Midi: amicizia, gioia, un buon pasto, buon umore e buona musica.

Swing, improvvisazione e buon umore sono sempre all’ordine del giorno con gli Adi’Jazz.

Espanol :

La Fabrique le invita a un concierto del grupo Adi’Jazz, acompañado de una comida a base de paella y postres.

El nombre del grupo, Adi’Jazz, procede no sólo de adishatz, sino también de « aus dits lo jazz » (jazz con los dedos) y « auditz lo jazz » (escucha el jazz). Formado en los Altos Pirineos, Adi’Jazz interpreta un animado jazz tradicional en gascón. François Petit, saxo tenor, barítono y coros, Mathieu Legras, guitarra, Jean-Pierre Curdi, trombón, voz principal y Clément Lima al bajo, comparten los valores del Midi: amistad, alegría, buena comida, buen humor y buena música.

Swing, improvisación y buen humor están siempre presentes en Adi’Jazz.

