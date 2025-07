Concert au restaurant Ô Fantôme MARCIAC Marciac

Concert au restaurant Ô Fantôme MARCIAC Marciac vendredi 25 juillet 2025.

Concert au restaurant Ô Fantôme

MARCIAC 30 bis Rue des Lilas Marciac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 22:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Le Ô Fantôme propose 3 soirées, lors du Festival Jazz in Marciac, sous la toute nouvelle grande toile installée pour l’occasion.

Au programme musique live, ambiance chaleureuse et repas gastronomique !

Pour le premier concert, Ô Fantôme accueille « Blouses & Blues band ». Une soirée blues aux parfums fumés !

.

MARCIAC 30 bis Rue des Lilas Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 69 27 59 restaurantlacuisinefantome@gmail.com

English :

Le Ô Fantôme offers 3 evenings of entertainment during the Jazz in Marciac Festival, under the brand-new canvas installed for the occasion.

On the program: live music, a warm atmosphere and gourmet food!

For the first concert, Ô Fantôme welcomes « Blouses & Blues band ». An evening of smoky blues!

German :

Das Ô Fantôme bietet während des Festivals Jazz in Marciac drei Abende unter der brandneuen großen Leinwand an, die zu diesem Anlass installiert wurde.

Auf dem Programm stehen Live-Musik, eine gemütliche Atmosphäre und gastronomische Mahlzeiten!

Für das erste Konzert empfängt Ô Fantôme die « Blouses & Blues band ». Ein Bluesabend mit rauchigen Düften!

Italiano :

Il Ô Fantôme propone 3 serate durante il Festival Jazz in Marciac, sotto la nuova tela installata per l’occasione.

In programma: musica dal vivo, un’atmosfera accogliente e un pasto gourmet!

Per il primo concerto, Ô Fantôme accoglie « Blouses & Blues band ». Una serata di blues fumoso!

Espanol :

El Ô Fantôme ofrece 3 veladas durante el Festival de Jazz de Marciac, bajo la flamante lona instalada para la ocasión.

En el programa: ¡música en directo, un ambiente cálido y una comida gourmet!

Para el primer concierto, Ô Fantôme da la bienvenida a « Blouses & Blues band ». ¡Una velada de blues humeante!

L’événement Concert au restaurant Ô Fantôme Marciac a été mis à jour le 2025-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65