Début : 2025-06-22 16:00:00

fin : 2025-06-22 17:30:00

2025-06-22

Concert Au revoir cheffe avec Les Nomades dimanche 22 juin à 16h pour 1h30 de spectacle à l’Église Saint-Pierre à Nevers.

Entrée 10 €

Préventes à la Fnac dès le jeudi 5 juin

Le chœur Les Nomades vous invite à un concert exceptionnel placé sous le signe de l’émotion et de la gratitude

Ce concert sera l’avant-dernier dirigé par notre cheffe de chœur Catherine Julien, qui s’apprête à quitter la scène après une carrière marquée par l’exigence, la passion et l’humanité.

Au programme des chansons françaises, des extraits d’opérette, de la musique sacrée et quelques surprises cinématographiques comme Queen et bien d’autres.

Venez nombreux célébrer cette belle aventure musicale avec nous et rendre hommage à Catherine, pour tout ce qu’elle a transmis et inspiré.

Réservez la date, partagez l’événement, et surtout… venez chanter avec nous par la pensée et le cœur !

Pour toute information supplémentaire, rejoignez l’ensemble vocal Les Nomades sur Facebook, Instagram et YouTube ou contactez nous :

• Téléphone 06.60.99.82.24

• Mail lesnomades58@gmail.com

• Site web http://lesnomades.nevers.free.fr .

Rue de la Préfecture Eglise Saint Pierre

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 99 82 24 lesnomades58@gmail.com

