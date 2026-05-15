Auzas

CONCERT AU ROBINSON

AU ROBINSON AU BORD DU LAC Auzas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Gala présente les Vagabondes et Dinga Duo !

Concert au Robinson à Auzas !

Une soirée musicale conviviale au bord du lac, dans une ambiance festive et chaleureuse

Restauration sur place avec le Pizza Truck Truck’n Crust Buvette & produits locaux Entrée à prix libre

Au programme

– 1ère partie Les Vagabondes

– 2ème partie Dinga Duo

À savourer sur place

– Bières pression & canettes Aurignac Ale

– Limonades La Fontestorbes

– Jus de pomme artisanal

– Glaces artisanales Kim Glaces

Rendez-vous au Robinson, au bord du lac, pour une soirée musique, détente et gourmandise ! .

AU ROBINSON AU BORD DU LAC Auzas 31360 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Gala presents Les Vagabondes and Dinga Duo!

L’événement CONCERT AU ROBINSON Auzas a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE