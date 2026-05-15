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CONCERT AU ROBINSON Auzas

CONCERT AU ROBINSON Auzas samedi 13 juin 2026.

Adresse : AU ROBINSON AU BORD DU LAC

Ville : 31360 Auzas

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Auzas

CONCERT AU ROBINSON

AU ROBINSON AU BORD DU LAC Auzas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le Gala présente les Vagabondes et Dinga Duo !
Concert au Robinson à Auzas !

Une soirée musicale conviviale au bord du lac, dans une ambiance festive et chaleureuse

Restauration sur place avec le Pizza Truck Truck’n Crust Buvette & produits locaux Entrée à prix libre

Au programme
– 1ère partie Les Vagabondes
– 2ème partie Dinga Duo

À savourer sur place
– Bières pression & canettes Aurignac Ale
– Limonades La Fontestorbes
– Jus de pomme artisanal
– Glaces artisanales Kim Glaces

Rendez-vous au Robinson, au bord du lac, pour une soirée musique, détente et gourmandise !   .

AU ROBINSON AU BORD DU LAC Auzas 31360 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Gala presents Les Vagabondes and Dinga Duo!

L’événement CONCERT AU ROBINSON Auzas a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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