CONCERT AU ROBINSON Auzas
CONCERT AU ROBINSON Auzas samedi 13 juin 2026.
Auzas
CONCERT AU ROBINSON
AU ROBINSON AU BORD DU LAC Auzas Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Gala présente les Vagabondes et Dinga Duo !
Concert au Robinson à Auzas !
Une soirée musicale conviviale au bord du lac, dans une ambiance festive et chaleureuse
Restauration sur place avec le Pizza Truck Truck’n Crust Buvette & produits locaux Entrée à prix libre
Au programme
– 1ère partie Les Vagabondes
– 2ème partie Dinga Duo
À savourer sur place
– Bières pression & canettes Aurignac Ale
– Limonades La Fontestorbes
– Jus de pomme artisanal
– Glaces artisanales Kim Glaces
Rendez-vous au Robinson, au bord du lac, pour une soirée musique, détente et gourmandise ! .
AU ROBINSON AU BORD DU LAC Auzas 31360 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gala presents Les Vagabondes and Dinga Duo!
L’événement CONCERT AU ROBINSON Auzas a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Auzas (Haute-Garonne)
- PLONGEZ DANS L’UNIVERS DE L’AQUARELLE 4 Chemin de Las Bro Auzas 1 juin 2026
- PLONGEZ DANS L’UNIVERS DE L’AQUARELLE 4 Chemin de Las Bro Auzas 3 septembre 2026
- PLONGEZ DANS L’UNIVERS DE L’AQUARELLE 4 Chemin de Las Bro Auzas 8 octobre 2026
- PLONGEZ DANS L’UNIVERS DE L’AQUARELLE 4 Chemin de Las Bro Auzas 26 novembre 2026