Concert au salon Galerie-atelier Haute-Isle

Concert au salon Galerie-atelier Haute-Isle samedi 20 septembre 2025.

Concert au salon 20 et 21 septembre Galerie-atelier Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Concert de clavecin par Armelle Roux

Immergez-vous dans la musique baroque en écoutant un concert de clavecin d’Armelle Roux. Une parenthèse unique, entre patrimoine et émotion, où la musique ancienne retrouve tout son éclat dans un décor d’exception.

La Seine, patrimoine architectural

Ce programme est proposé dans le cadre de l’évènement « La Seine, patrimoine architectural ». À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, les villages de La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil s’unissent pour offrir un parcours inédit et sensible autour du patrimoine architectural des bords de Seine.

Deux jours de programmation riche et accessible à tous, mêlant visites guidées, expositions, concerts, conférences, ateliers artistiques, et ouvertures de lieux insolites pour découvrir à quel point c’est à la Seine que nous devons l’architecture si singulière de nos villages, à quel point c’est elle qui structure le paysage.

Galerie-atelier 6 chemin du Village 95780 Haute-Isle Haute-Isle 95780 Val-d'Oise Île-de-France

