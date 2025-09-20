Concert au sein d’une église récemment restaurée Église Saint-Maclou Bar-sur-Aube

Concert au sein d’une église récemment restaurée Samedi 20 septembre, 19h00 Église Saint-Maclou Aube

Venez assister à un concert au cœur de l’église Saint-Maclou, récemment restaurée dans le cadre des travaux de réhabilitation.

Église Saint-Maclou Place Saint-Maclou, 10200 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est 03 25 27 56 57 https://www.barsuraube.fr https://www.facebook.com/villebarsuraube Chapelle du château des comtes de Bar au début du XIᵉ siècle, cette église fut donnée en 1076 aux bénédictins de Saint-Oyend (Saint-Claude), auxquels Henri le Libéral, comte de Champagne, substitua des chanoines en 1160. Trop exiguë pour la célébration collégiale des offices, elle fut presque entièrement reconstruite dans les vingt dernières années du XIIᵉ siècle. La nef à trois vaisseaux et le transept datent de cette campagne de travaux.

Le vaisseau central du chœur est fermé latéralement par des murs aveugles qui le séparent des collatéraux : il s’agit de la chapelle primitive. À la fin du XIIIᵉ siècle ou au début du XIVᵉ, une abside fut ajoutée au vaisseau central, ainsi que des absidioles sur les collatéraux. La tour-clocher correspond à l’ancien donjon du château, remanié au XVᵉ siècle. La façade, due au chanoine Méchin, s’inspire de la porte monumentale du cloître de Clairvaux (1740).

L’église Saint-Maclou est fermée au public depuis 1954. Depuis 2017, d’importants travaux de rénovation ont été entrepris par la municipalité et la Fondation du patrimoine. Parking Mathaux.

Journées européennes du patrimoine 2025

