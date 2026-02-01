Concert au Shack à Lafontade Lafontade Gourdon
Concert au Shack à Lafontade Lafontade Gourdon dimanche 15 février 2026.
Concert au Shack à Lafontade
Lafontade Chemin des hameaux Gourdon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15 22:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Façon-façon concert spectacle "Sentiment oiseau"
Façon-façon concert spectacle "Sentiment oiseau". Un duo en équilibre, entre force et fragilité, aux isnpirations tropicales qui nous invite à danser à sa façon !
.
Lafontade Chemin des hameaux Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 69 18 15 38 culture.element.terre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Façon-façon: concert show "Sentiment oiseau"
L’événement Concert au Shack à Lafontade Gourdon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Gourdon