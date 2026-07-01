Informations pratiques

Claret

Concert au Soleil Couchant

Mas de Gratet Claret Hérault

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Une soirée où la musique classique s’invite au cœur des vignes.

Vivez une expérience musicale originale avec uNopia, le projet itinérant imaginé par le pianiste Guilhem Fabre pour rendre la musique classique accessible à tous. Installé en plein air au Domaine Pégaline, son camion-scène accueillera le récital commenté Vive la danse !, consacré aux œuvres de Ravel, Tchaïkovski, Stravinsky et Prokofiev. En première partie, Lise Péchenard (violoncelle) et Brise Martin (piano) interpréteront des œuvres d’Ornstein, Ginastera et Tsintsadze. À l’issue du concert, profitez d’un moment convivial avec la dégustation et la vente des vins du domaine. Un espace pique-nique sera à votre disposition .

Mas de Gratet Claret 34270 Hérault Occitanie +33 6 18 40 42 18 contact@domainepegaline.com

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English :

An evening where classical music invites itself into the heart of the vineyards.

L’événement Concert au Soleil Couchant Claret a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup