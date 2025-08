Concert au sommet du Pic du Midi Aime Simone Pic du Midi Barèges

Concert au sommet du Pic du Midi Aime Simone Pic du Midi Barèges samedi 9 août 2025.

Concert au sommet du Pic du Midi Aime Simone

Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 99 – 99 – 99 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

« Venez découvrir Solann et Aime Simone face aux sommets des Pyrénées pour un concert exceptionnel au Pic du Midi !

Aime Simone est un auteur-compositeur-interprète et producteur né à Paris, qui a su s’imposer dans la musique grâce à son style hybride qu’il nomme post pop . Son écriture mêle la profondeur émotionnelle et mélodique de la pop à l’intensité des rythmes trap, club, soulignée par des éléments d’expérimentation électronique.

Aime est aujourd’hui de retour avec son troisième album REV, son projet le plus ambitieux et conceptuellement riche à ce jour.

Solann

Avec sa voix à la douceur cristalline, Solann fascine, soigne et ensorcèle. D’origine Arménienne, elle met sur un piédestal Barbara ou Aznavour, en plus de l’influence de Patrick Watson, Agnes Obel, Billie Eilish et Tamino.

Accès au site en journée par téléphérique, depuis La Mongie, avant 18h30. »

« Votre billet « Concert au sommet » comprend :

Les accès aller-retour en téléphérique La Mongie Pic du Midi, avec le choix de l’horaire pour la montée en téléphérique

Un accès direct à l’embarquement du téléphérique à la Mongie (veuillez vous présenter 15 minutes avant l’horaire)

La visite / découverte du site (terrasses panoramiques, Ponton dans le Ciel, espace expériences…)

19h00 le concert de Solann

Le concert d’Aime Simone

Le retour à La Mongie vers 22h30.

A votre disposition au sommet boissons et restauration rapide

Si les conditions météorologiques ne permettent pas d’effectuer le concert au sommet du Pic du Midi, il sera annulé et remboursé. .

Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

« Come and discover Solann and Aime Simone facing the peaks of the Pyrenees for an exceptional concert at the Pic du Midi!

Aime Simone is a Paris-born singer-songwriter and producer who has made a name for himself in music with his hybrid style, which he calls « post pop ». His songwriting blends the emotional and melodic depth of pop with the intensity of trap and club rhythms, underlined by elements of electronic experimentation.

Aime is now back with his third album REV, his most ambitious and conceptually rich project to date.

Solann

With her crystal-clear voice, Solann fascinates, heals and bewitches. Of Armenian origin, she puts Barbara or Aznavour on a pedestal, in addition to the influence of Patrick Watson, Agnes Obel, Billie Eilish and Tamino.

Daytime access to the site by cable car, from La Mongie, before 6.30pm. »

German :

« Erleben Sie Solann und Aime Simone vor den Gipfeln der Pyrenäen bei einem außergewöhnlichen Konzert auf dem Pic du Midi!

Aime Simone ist ein in Paris geborener Singer-Songwriter und Produzent, der sich mit seinem hybriden Stil, den er als « Post-Pop » bezeichnet, in der Musikbranche durchgesetzt hat. Sein Songwriting vereint die emotionale und melodische Tiefe des Pop mit der Intensität von Trap- und Clubbeats, unterstrichen durch Elemente elektronischer Experimente.

Aime ist nun mit seinem dritten Album REV zurück, seinem bislang ehrgeizigsten und konzeptuell reichsten Projekt.

Solann

Mit ihrer kristallklaren, sanften Stimme fasziniert, heilt und verzaubert Solann. Als gebürtige Armenierin stellt sie Barbara oder Aznavour auf ein Podest, neben dem Einfluss von Patrick Watson, Agnes Obel, Billie Eilish und Tamino.

Zugang zum Ort tagsüber mit der Seilbahn, von La Mongie aus, vor 18.30 Uhr »

Italiano :

« Venite a scoprire Solann e Aime Simone davanti alle cime dei Pirenei per un concerto eccezionale al Pic du Midi! »

Aime Simone è un cantautore e produttore nato a Parigi che ha lasciato il segno sulla scena musicale con uno stile ibrido che chiama « post-pop ». Il suo songwriting fonde la profondità emotiva e melodica del pop con l’intensità dei ritmi trap e da club, sottolineati da elementi di sperimentazione elettronica.

Aime è ora tornato con il suo terzo album REV, il suo progetto più ambizioso e concettualmente ricco fino ad oggi.

Solann

Con la sua voce cristallina, Solann affascina, guarisce e ammalia. Di origine armena, mette sul piedistallo Barbara o Aznavour, oltre all’influenza di Patrick Watson, Agnes Obel, Billie Eilish e Tamino.

Accesso al sito durante il giorno in funivia, da La Mongie, prima delle 18.30″

Espanol :

» ¡Venga a descubrir a Solann y Aime Simone frente a las cumbres de los Pirineos en un concierto excepcional en el Pic du Midi!

Aime Simone es un cantautor y productor nacido en París que se ha hecho un hueco en la escena musical con un estilo híbrido que él denomina « post-pop ». Sus canciones mezclan la profundidad emocional y melódica del pop con la intensidad del trap y los ritmos de club, subrayados por elementos de experimentación electrónica.

Aime regresa ahora con su tercer álbum REV, su proyecto más ambicioso y conceptualmente rico hasta la fecha.

Solann

Con su voz cristalina, Solann fascina, cura y hechiza. De origen armenio, pone en un pedestal a Barbara o Aznavour, además de la influencia de Patrick Watson, Agnes Obel, Billie Eilish y Tamino.

Acceso diurno en teleférico, desde La Mongie, antes de las 18h30″

L’événement Concert au sommet du Pic du Midi Aime Simone Barèges a été mis à jour le 2025-08-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65