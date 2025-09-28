Concert au temple Temple Salies-de-Béarn

Concert au temple

Temple Rue du temple Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

L’ensemble dacquois Aliénor d’Aquitaine nous présente leur nouveau concert. Ce trio (Chantal Daguerre au chant, Marie-Anne Duc à la viole de gambe et Jean-Louis Daguerre au luth) se consacre à l’étude de la musique instrumentale et vocale sacrée et profane du Moyen Âge, de la Renaissance et de l’époque baroque, ainsi qu’au chant grégorien. Il utilise une large gamme d’instruments, fidèles reproductions des instruments de ces époques… Un grand moment d’émotion musicale à ne pas manquer ! .

Temple Rue du temple Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chantal.marchenay@gmail.com

