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Montespan

CONCERT : AU TEMPS DE GASTON FEBUS PRINCE DES PYRÉNÉES (XIVE)

ÉGLISE DE MONTESPAN Montespan Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la programmation annuelle « Les Classiques de Montespan » produite par Le Jardin de Musiques !

Prince, homme de pouvoir et de diplomatie, Gaston Fébus fut un personnage haut en couleur. Entre Béarn et Comté de Foix, il régna sur les territoires du Piémont pyrénéen, dont une grande partie du Comminges. A ses qualités de gouvernant et de guerrier s’ajoutaient celles d’un homme de culture.

Son goût pour la chasse l’amena à créer entre 1387 et 1389 son célèbre Livre de chasse, remarquable livre de vénerie médiévale, aux magnifiques enluminures, considéré comme un ouvrage de référence jusqu’au XIXe siècle.

Passionné de musique et de poésie, entouré de poètes et de compositeurs, il constituera dans son château d’Orthez une réelle école de composition musicale et littéraire.

Un grand nombre de textes et de partitions célébreront sa personne et sa gloire, le style étant celui du XIVe, similaire à celui de l’Ecole de Notre Dame à Paris. Certaines partitions seront écrites de la main de Fébus lui-même.

Le programme de ce concert illustrera les différentes facettes de ce passionnant personnage ainsi que les différentes composantes de la société médiévale qu’il représente : création poétique et musicale, amour courtois, chasse, batailles, gloire et célébrations, spiritualité … 6 .

ÉGLISE DE MONTESPAN Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33

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English :

This concert is part of the annual « Les Classiques de Montespan » series produced by Le Jardin de Musiques!

L’événement CONCERT : AU TEMPS DE GASTON FEBUS PRINCE DES PYRÉNÉES (XIVE) Montespan a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE