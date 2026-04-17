Concert Au temps des Pélérinages Eglise Saint Michel Rives-en-Seine
Concert Au temps des Pélérinages Eglise Saint Michel Rives-en-Seine dimanche 3 mai 2026.
Rives-en-Seine
Concert Au temps des Pélérinages
Eglise Saint Michel 252 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 11:30:00
fin : 2026-05-03 12:10:00
Date(s) :
2026-05-03
✨ Concert exceptionnel à Saint-Wandrille-Rançon !
Dans le cadre de la Fête Médiévale, l’ensemble de musique ancienne La Paduana vous donne rendez-vous à l’église Saint-Michel ⛪
Venez découvrir ces talentueux artistes rouennais, dirigés par Béatrice Tilloy, à travers un voyage musical entre Moyen Âge, Renaissance et époque baroque.
️ Entrée gratuite !
Une collecte au chapeau sera organisée au profit de la restauration de l’église Notre-Dame de Caudebec-en-Caux. Un grand merci pour votre soutien !
Un moment hors du temps à ne pas manquer ! .
Eglise Saint Michel 252 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert Au temps des Pélérinages
L’événement Concert Au temps des Pélérinages Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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