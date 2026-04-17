Concert Au temps des Pélérinages Eglise Saint Michel Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Concert Au temps des Pélérinages

Eglise Saint Michel 252 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 11:30:00

fin : 2026-05-03 12:10:00

Date(s) :

2026-05-03

✨ Concert exceptionnel à Saint-Wandrille-Rançon !

Dans le cadre de la Fête Médiévale, l’ensemble de musique ancienne La Paduana vous donne rendez-vous à l’église Saint-Michel ⛪

Venez découvrir ces talentueux artistes rouennais, dirigés par Béatrice Tilloy, à travers un voyage musical entre Moyen Âge, Renaissance et époque baroque.

️ Entrée gratuite !

Une collecte au chapeau sera organisée au profit de la restauration de l’église Notre-Dame de Caudebec-en-Caux. Un grand merci pour votre soutien !

Un moment hors du temps à ne pas manquer ! .

Eglise Saint Michel 252 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert Au temps des Pélérinages

L’événement Concert Au temps des Pélérinages Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme