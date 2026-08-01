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CONCERT AU TINC SET Los Masos

samedi 15 août 2026 · Los Masos

CONCERT AU TINC SET Los Masos

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1Bis de la République
Ville
66500 Los Masos
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
24 24 24 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Los Masos

CONCERT AU TINC SET

1Bis de la République Los Masos Pyrénées-Orientales

Tarif : 24 – 24 – 24

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le restaurant Tinc Set vous accueille pour une soirée animée par le duo Llum avec Gérard Boissel et Christine Lenogne qui vous propose un répertoire allant de la bossa aux tubes actuels. Au menu Bols de Picoulat et dessert.
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1Bis de la République Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 76 95 22 81 

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English :

The Tinc Set restaurant invites you to an evening featuring the duo Llum—Gérard Boissel and Christine Lenogne—who will perform a repertoire ranging from bossa nova to today’s hits. On the menu: Picoulat bowls and dessert.

L’événement CONCERT AU TINC SET Los Masos a été mis à jour le 2026-08-03 par OTI CONFLENT CANIGO

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