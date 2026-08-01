Informations pratiques

Los Masos

CONCERT AU TINC SET

1Bis de la République Los Masos Pyrénées-Orientales

Tarif : 24 – 24 – 24

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le restaurant Tinc Set vous accueille pour une soirée animée par le duo Llum avec Gérard Boissel et Christine Lenogne qui vous propose un répertoire allant de la bossa aux tubes actuels. Au menu Bols de Picoulat et dessert.

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1Bis de la République Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 76 95 22 81

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English :

The Tinc Set restaurant invites you to an evening featuring the duo Llum—Gérard Boissel and Christine Lenogne—who will perform a repertoire ranging from bossa nova to today’s hits. On the menu: Picoulat bowls and dessert.

L’événement CONCERT AU TINC SET Los Masos a été mis à jour le 2026-08-03 par OTI CONFLENT CANIGO