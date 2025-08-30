Concert au Trait d’Union avec Kalyca Vézac
samedi 30 août 2025.
Concert au Trait d’Union avec Kalyca
Trait d’Union Vézac Dordogne
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Rendez vous à la brasserie de l’Union pour un concert de Groove & soul. .
Trait d’Union Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 43 37 info.letraitdunion@yahoo.com
