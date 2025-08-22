Concert au Trait d’Union avec Papaloopa Vézac

Concert au Trait d’Union avec Papaloopa Vézac vendredi 22 août 2025.

Trait d’Union Vézac Dordogne

Rendez vous à la brasserie de l’Union pour une soirée compo Guitare & Voix.   .

Trait d’Union Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 43 37  info.letraitdunion@yahoo.com

