Concert au Trait d'Union avec Zia Vézac

samedi 16 août 2025.

Trait d’Union Vézac Dordogne

Tarif : – –

Date et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-16

Date(s) :
2025-08-16

Rendez vous à la brasserie de l’Union pour un concert de Bertoo !

Guitare & Voix   .

Trait d’Union Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 27 43 37  info.letraitdunion@yahoo.com

