Concert au Veirem Bé François Bréant Trio Vayrac
Concert au Veirem Bé François Bréant Trio Vayrac vendredi 12 septembre 2025.
Concert au Veirem Bé François Bréant Trio
64 Place Luctérius Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 20:00:00
fin : 2025-09-12 22:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Venez profiter de la terrasse ensoleillée et de sa vue imprenable sur la Vallée de la Dordogne, accompagnés de François Breant Trio (clavier, percu, batterie, chant)
Venez profiter de la terrasse ensoleillée et de sa vue imprenable sur la Vallée de la Dordogne, accompagnés de François Breant Trio (clavier, percu, batterie, chant) .
64 Place Luctérius Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 81 11 28
English :
Come and enjoy the sunny terrace and its breathtaking view of the Dordogne Valley, accompanied by François Breant Trio (keyboards, drums, percussion, vocals)
German :
Genießen Sie die sonnige Terrasse mit ihrem atemberaubenden Blick auf das Tal der Dordogne, begleitet von François Breant Trio (Keyboard, Percussion, Schlagzeug, Gesang)
Italiano :
Venite a godervi la terrazza soleggiata e la sua vista mozzafiato sulla valle della Dordogna, accompagnati dal François Breant Trio (tastiere, batteria, voce)
Espanol :
Venga a disfrutar de la soleada terraza y sus impresionantes vistas sobre el valle del Dordoña, acompañado por François Breant Trio (teclados, batería, voz)
L’événement Concert au Veirem Bé François Bréant Trio Vayrac a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Vallée de la Dordogne