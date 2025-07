Concert au Vieux Quercy: Catch the Goat Le Vieux Quercy Limogne-en-Quercy

Le Vieux Quercy 61 route de Lugagnac Limogne-en-Quercy Lot

Début : 2025-07-24 19:00:00

Le Vieux Quercy vous attend pour profiter d’un concert new folk acoustic, bluegrass et celtique avec Catch the Goat. Le concert se déroulera dans le jardin.

Réservation obligatoire.

Le Vieux Quercy 61 route de Lugagnac Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 81 70 18 38

English :

Le Vieux Quercy awaits you to enjoy a new acoustic folk, bluegrass and Celtic concert with Catch the Goat. The concert will take place in the garden.

Reservations required.

German :

Das Vieux Quercy erwartet Sie, um ein akustisches New-Folk-, Bluegrass- und Celtic-Konzert mit Catch the Goat zu genießen. Das Konzert findet im Garten statt.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Le Vieux Quercy vi aspetta per un nuovo concerto acustico folk, bluegrass e celtico con Catch the Goat. Il concerto si svolgerà nel giardino.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Le Vieux Quercy le espera para un nuevo concierto acústico de folk, bluegrass y música celta con Catch the Goat. El concierto tendrá lugar en el jardín.

Imprescindible reservar.

