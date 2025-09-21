Concert Aubade Marché de Chelles (77500) Chelles
Concert Aubade Marché de Chelles (77500) Chelles dimanche 21 septembre 2025.
Concert Aubade Dimanche 21 septembre, 11h00 Marché de Chelles (77500) Seine-et-Marne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
L’aubade de notre harmonie vous attendra au marché de Chelles le dimanche 21 septembre 2025 à 11h : vous pourrez nous écouter comme profiter des produits du marché en musique !
Marché de Chelles (77500) 51 avenue de la Résistance 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France
Concert
umc77