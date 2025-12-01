Concert audition de l’orchestre Les Vents Percutants Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Concert audition de l’orchestre Les Vents Percutants

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 18h. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Concert de classe à l’auditorium du conservatoire “Les Vents Percutants font leur beau sapin”

Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

English :

Class concert at the conservatory auditorium

German :

Klassenkonzert im Auditorium des Konservatoriums ?Les Vents Percutants font leur beau sapin?

Italiano :

Concerto di classe all’auditorium del Conservatorio ? Les Vents Percutants fanno il loro bellissimo albero di Natale?

Espanol :

Concierto de clase en el auditorio del Conservatorio

