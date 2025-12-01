Concert audition de l’orchestre Les Vents Percutants Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres
Concert audition de l’orchestre Les Vents Percutants Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres vendredi 19 décembre 2025.
Concert audition de l’orchestre Les Vents Percutants
Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 18h. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Concert de classe à l’auditorium du conservatoire “Les Vents Percutants font leur beau sapin”
Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
English :
Class concert at the conservatory auditorium
German :
Klassenkonzert im Auditorium des Konservatoriums ?Les Vents Percutants font leur beau sapin?
Italiano :
Concerto di classe all’auditorium del Conservatorio ? Les Vents Percutants fanno il loro bellissimo albero di Natale?
Espanol :
Concierto de clase en el auditorio del Conservatorio
