Concert Audition de Noël Salle du Castel Park Surgères

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Le Conservatoire de Musique Aunis Sud vous propose son traditionnel un concert de Noël à Surgères.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

English :

The Conservatoire de Musique Aunis Sud presents its traditional Christmas concert in Surgères.

German :

Das Conservatoire de Musique Aunis Sud bietet Ihnen sein traditionelles Weihnachtskonzert in Surgères an.

Italiano :

Il Conservatoire de Musique Aunis Sud presenta il suo tradizionale concerto di Natale a Surgères.

Espanol :

El Conservatorio de Música Aunis Sud presenta su tradicional concierto de Navidad en Surgères.

