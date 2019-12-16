Concert Audition Un petit air de Noël Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux

Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux Rue des Dames Trucy-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : – –

Début : 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-16 21:30:00

2025-12-16

Ouvert à tous- Entrée Gratuite
Mardi 16 Décembre à 19h

Organiser par l’Etablissement d’Enseignement Artistique Haut Nivernais Val d’Yonne   .

Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux Rue des Dames Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 09 98  enseignementartistique@cchnvy.fr

