Concert Audition Un petit air de Noël Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux

Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux Rue des Dames Trucy-l’Orgueilleux Nièvre
Début : 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-16 21:30:00
2025-12-16
Concert Audition
Un petit air de Noël
Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux
Ouvert à tous- Entrée Gratuite
Mardi 16 Décembre à 19h
Organiser par l’Etablissement d’Enseignement Artistique Haut Nivernais Val d’Yonne .
Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux Rue des Dames Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 09 98 enseignementartistique@cchnvy.fr
