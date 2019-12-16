Concert Audition Un petit air de Noël Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux Trucy-l’Orgueilleux

Concert Audition Un petit air de Noël

Concert Audition

Un petit air de Noël

Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux

Ouvert à tous- Entrée Gratuite

Mardi 16 Décembre à 19h

Organiser par l’Etablissement d’Enseignement Artistique Haut Nivernais Val d’Yonne .

Salle des fêtes de Trucy-l’Orgueilleux Rue des Dames Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 09 98 enseignementartistique@cchnvy.fr

