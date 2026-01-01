Concert Auditions Régionales Les Inouïs du Printemps de Bourges La Sirène La Rochelle

Concert Auditions Régionales Les Inouïs du Printemps de Bourges

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

En novembre dernier, un jury composé de professionnel.le.s de la musique du territoire découvrait une centaine de propositions musicales issues du Poitou-Charentes.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

English :

Last November, a jury made up of music professionals from the Poitou-Charentes region selected around a hundred musical proposals.

