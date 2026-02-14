Concert, Auditorium de l’Hôtel de Ville, Balma
Concert, Auditorium de l’Hôtel de Ville, Balma mardi 17 février 2026.
Concert Mardi 17 février, 20h30 Auditorium de l’Hôtel de Ville Haute-Garonne
Concert gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00
Fin : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00
Concert dans le cadre des « Actions culturelles en métropole«
Le Big Band relit les classiques de Count Basie à Duke Ellington, taquine le funk de James Brown, ondule sur les rythmes afro-cubains, se faufile dans les partitions improbables d’Hermeto Pascual et se dévergonde avec le free.
José Fillatreau, direction
Auditorium de l’Hôtel de Ville 4 Allée de l’Appel du 18 Juin 1940 Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie
Big Band du Conservatoire
