Concert, Auditorium de l’Hôtel de Ville, Balma

Concert Auditorium de l'Hôtel de Ville Balma

Concert, Auditorium de l’Hôtel de Ville, Balma mardi 17 février 2026.

Concert Mardi 17 février, 20h30 Auditorium de l’Hôtel de Ville Haute-Garonne

Concert gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00
Fin : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Concert dans le cadre des « Actions culturelles en métropole« 

Concert gratuit sans réservation

Le Big Band relit les classiques de Count Basie à Duke Ellington, taquine le funk de James Brown, ondule sur les rythmes afro-cubains, se faufile dans les partitions improbables d’Hermeto Pascual et se dévergonde avec le free.

José Fillatreau, direction

Auditorium de l’Hôtel de Ville 4 Allée de l’Appel du 18 Juin 1940 Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie
Big Band du Conservatoire

NC