Concert, Auditorium de l’Hôtel de Ville, Balma

Concert Mardi 17 février, 20h30 Auditorium de l’Hôtel de Ville Haute-Garonne

Concert gratuit sans réservation

Début : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T20:30:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Concert dans le cadre des « Actions culturelles en métropole«

Le Big Band relit les classiques de Count Basie à Duke Ellington, taquine le funk de James Brown, ondule sur les rythmes afro-cubains, se faufile dans les partitions improbables d’Hermeto Pascual et se dévergonde avec le free.

José Fillatreau, direction

Auditorium de l’Hôtel de Ville 4 Allée de l’Appel du 18 Juin 1940 Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie

Big Band du Conservatoire

