Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Samedi 14 mars, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T20:30:00+01:00

RÉSERVATION : À partir du samedi 28 février, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Restitution du projet pédagogique avec Paul Smith – VOCES8 SCOLARS – SING’IN

– Classes de Chant choral du Conservatoire (Classes de Frédéric Terrien et Rolandas Muleika)

– Voces8 Scholars : Beth Yates, soprano / Phoebe Wakefield, alto / Sebastian Roberts, ténor / Iris Olivier, basse

– Ensemble vocal Quinte et Sens, Octuor Vocal : Marie-Noëlle Coulon, soprano / Elsa Sigrist, soprano / Marie Susini, mezzo / Zdenka Vodickova, alto / Frédéric Terrien, ténor / Louis Salkin, ténor / Geoffrey Allix, baryton / Patrick Sublaurier, baryton et direction

– Daniela Mars, flûte octobasse

– Paul Smith, direction

Mission Voix Occitanie

La Mission Voix Occitanie œuvre au développement des pratiques vocales collectives et à la formation des encadrants sur l’ensemble du territoire d’Occitanie.

Ce projet mené avec Paul Smith (VOCES8) et le Conservatoire de Toulouse incarne pleinement ces missions en croisant pédagogie, création et pratique artistique partagée.

Il accompagne la montée en compétences des chefs de chœur, enseignants et artistes-pédagogues grâce à des outils concrets, inspirants et immédiatement transposables.

Pensé comme un espace d’expérimentation vivante, il encourage l’écoute active, la créativité et l’engagement collectif.

La Mission Voix Occitanie soutient ainsi l’évolution des pratiques chorales contemporaines à travers des approches exigeantes, inclusives et fédératrices.

Paul Smith – Biographie

Paul Smith est un chanteur, chef de chœur, compositeur et pédagogue britannique, mondialement reconnu comme co‑fondateur de l’ensemble vocal VOCES8 et président de la Fondation Voces Cantabiles Music (VCM).

Il se produit depuis plus de quinze ans dans les salles les plus prestigieuses du monde et collabore avec des artistes tels que Paul Simon, Eric Whitacre ou Teena Lyle, développant une approche musicale fondée sur la créativité, l’inclusion et le travail collectif.

Créateur de la Méthode VOCES8, désormais utilisée dans des milliers d’écoles, il œuvre pour rendre le chant choral accessible et stimulant, en reliant pratique vocale et développement des compétences scolaires.

Très actif dans les projets communautaires, il initie de vastes programmes participatifs comme Singing Brussels ou des performances de chant rassemblant des milliers de participants à la Royal Opera House, à la Cité de la Musique ou encore à La Folle Journée de Nantes.

Compositeur prolifique, il écrit pour chœurs, ensembles et orchestres, et poursuit aujourd’hui une carrière internationale dédiée à la transmission, l’innovation et la démocratisation du chant choral.

