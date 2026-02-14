Concert, Auditorium Saint Pierre Des Cuisines, Toulouse
Concert Dimanche 15 mars, 12h00 Auditorium Saint Pierre Des Cuisines Haute-Garonne
ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION
Début : 2026-03-15T12:00:00+01:00 – 2026-03-15T13:30:00+01:00
Fin : 2026-03-15T12:00:00+01:00 – 2026-03-15T13:30:00+01:00
RESERVATION : A partir du mercredi 4 mars, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
Concert des chœurs externes (1C1–1C2 FM) des classes de Frédéric Terrien.
Frédéric Terrien, direction.
Chant choral, chœurs externes
