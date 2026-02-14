Concert, Auditorium Saint Pierre Des Cuisines, Toulouse

Concert, Auditorium Saint Pierre Des Cuisines, Toulouse dimanche 15 mars 2026.

ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-15T12:00:00+01:00 – 2026-03-15T13:30:00+01:00
Fin : 2026-03-15T12:00:00+01:00 – 2026-03-15T13:30:00+01:00

RESERVATION : A partir du mercredi 4 mars, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Concert des chœurs externes (1C1–1C2 FM) des classes de Frédéric Terrien.
Frédéric Terrien, direction.

Chant choral, chœurs externes

