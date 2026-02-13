Concert, Auditorium Saint Pierre Des Cuisines, Toulouse

Concert Dimanche 15 mars, 17h00 Auditorium Saint Pierre Des Cuisines Haute-Garonne

« Myla et l’arbre-bateau » de Isabelle Aboulker est présenté en présence de la compositrice. Les Chœurs externes (Classe de Rolandas Muleika), les Petites voix et le CE Rangueil HAP uniront leurs voix pour donner vie à cette création.

Delphine Armand, direction

C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelait Myla.

Avec son grand-père qu’elle aimait énormément, elle faisait de longues

promenades dans la forêt. Puis, quand ils étaient fatigués de marcher, ils se

reposaient au pied d’un chêne dans une jolie clairière traversée par un ruisseau.

Myla connaissait, grâce à son grand-père, le nom de tous les arbres et elle avait inventé une chanson qu’ils chantaient tous les deux en revenant de leurs promenades.

