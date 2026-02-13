Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Mercredi 18 mars, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

RÉSERVATION : À partir du vendredi 6 Mars, 12h https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Les élèves du Conservatoire, âgés de 10 à 14 ans, intègrent l’orchestre dès la fin du 1er cycle dans le cadre de leur formation musicale.

Composé de 70 jeunes musiciens, l’ensemble répète chaque semaine sous la direction de Jean-Guy Olive.

Le répertoire est basé sur des transcriptions d’œuvres symphoniques classiques et romantiques (Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, etc.), souvent arrangées par Isaac Merle, ainsi que des musiques de film. Une représentation est organisée chaque année pour préparer les élèves à leurs examens.

PROGRAMME :

– Amadeus from Symphony No.25 – Mozart arranged by Jamin Hoffman

– Apollo 13 – Music by James Horner arranged by Jonh Moss

– Genesis – Rossano Galante

– Suite from « Tanhauser » – Richard Wagner arranged by Merle J.Isaac

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Orchestre symphonique C

