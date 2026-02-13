Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse samedi 21 mars 2026.
Concert Samedi 21 mars, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T20:00:00+01:00 – 2026-03-21T21:30:00+01:00
Fin : 2026-03-21T20:00:00+01:00 – 2026-03-21T21:30:00+01:00
RÉSERVATION : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-promotion-de-la-maitrise-de-toulouse-appmt/evenements/billeterie-samedi-1
20 ans de la Maîtrise
La Passion selon Saint Jean — J. S. Bach avec l’Orchestre des Passions et Cyrille Dubois
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-promotion-de-la-maitrise-de-toulouse-appmt/evenements/billeterie-samedi-1 »}] https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-promotion-de-la-maitrise-de-toulouse-appmt/evenements/billeterie-samedi-1
Maîtrise de Toulouse / Mark Opstad, direction Maîtrise de Toulouse Chorale
© Pierre Mey