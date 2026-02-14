Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse mercredi 1 avril 2026.
Concert Mercredi 1 avril, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T19:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-01T19:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00
RÉSERVATION : À partir du vendredi 23 Mars, 12h https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
Orchestre symphonique B + D du Conservatoire / Jean-Guy Olive, direction
Ballet – Faust
Jeux d’Enfants, Petite Suite D’Orchestre, Opus 22 – Georges Bizet
Origins – Brian Balmages
Orchestre Symphonique D en première partie
Hymne à l’amour – Marguerite Monnot
Celtic Air and Dance – Michael Sweeney
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Orchestre symphonique B + D du Conservatoire / Jean-Guy Olive, direction
© AC/CRR