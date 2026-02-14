Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Mercredi 1 avril, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Sur réservation

Début : 2026-04-01T19:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T19:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00

RÉSERVATION : À partir du vendredi 23 Mars, 12h https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Orchestre symphonique B + D du Conservatoire / Jean-Guy Olive, direction

Ballet – Faust

Jeux d’Enfants, Petite Suite D’Orchestre, Opus 22 – Georges Bizet

Origins – Brian Balmages

Orchestre Symphonique D en première partie

Hymne à l’amour – Marguerite Monnot

Celtic Air and Dance – Michael Sweeney

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

