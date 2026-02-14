Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Concert Mercredi 1 avril, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Sur réservation
Réservation : ouverture prochaine
Jean-Guy Olive, direction
PROGRAMME :
• Ballet – Faust
• Jeux d’Enfants, Petite Suite D’Orchestre, Opus 22 – Georges Bizet
• Origins – Brian Balmages
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Orchestre symphonique C du Conservatoire – Jean-Guy Olive, direction
Crédits : Genaro Servín