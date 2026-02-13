Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse jeudi 2 avril 2026.
Concert Jeudi 2 avril, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T20:00:00+02:00 – 2026-04-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-02T20:00:00+02:00 – 2026-04-02T21:00:00+02:00
RÉSERVATION : À partir du vendredi 23 Mars, 12h https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
PROGRAMME :
Jean-Guy Olive, direction
• Dancing In the Sand – Etienne Crausaz
• Suite from Hymn of the Highlands – Philip Sparke
• The Mermaid of Zennor – Philip Harper
• Trittico Festoso – Jan Van der Roost
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Brass Band du Conservatoire
© AC/CRR