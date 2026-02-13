Concert, Auditorium Saint Pierre Des Cuisines, Toulouse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T21:30:00+02:00
RÉSERVATION : À partir du vendredi 24 Mars, 12h https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
Gibraltar – Jean-Christophe Chollet
March Nr 2001b – Magnar AM
Rhapsody for Accordeon – Gary Daverne
Sasparilla -John Mackey
Le Bal des Apaches – Rodolphe Tissinier
Le Casse de la Place Vendôme – Rodolphe Tissinier
Gregory Daltin (accordéonniste solo)
Raphaël Couillaud (saxophoniste solo)
Romain Chambon et Clara Dewarumez (percussions)
Auditorium Saint Pierre Des Cuisines Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Harmonie A
CN