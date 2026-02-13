Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Samedi 4 avril, 12h30 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Sur réservation

RÉSERVATION : À partir du vendredi 25 Mars, 12h https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Formé d’élèves de 10 à 14 ans issus du 1er cycle, cet ensemble permet l’apprentissage de la pratique du jeu en orchestre. Il met à son programme annuel des pièces originales des transcriptions et des musiques de film.

A Little Suite of Horror – Thomas Doss

Dreamcatcher – Otto M.Schwarz

Fright Night – Arranged by James Kazikx

Queen of the Dolomites – Jacob de Haan

The Lost Temple -Jared Barnes

The Turtle Dove – Etienne Crausaz

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Harmonie B du Conservatoire / Jean-Guy Olive, direction

© AC/CRR