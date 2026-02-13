Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Samedi 4 avril, 15h30 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T15:30:00+02:00 – 2026-04-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-04T15:30:00+02:00 – 2026-04-04T16:30:00+02:00

RÉSERVATION : À partir du vendredi 24 Mars, 12h https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Orchestres en Horaires Aménagés Primaires : Magali Roume, direction
Orchestres en Horaires Aménagés Secondaires : Jean-Guy Olive, direction

Ballet Music from Aida – G.Verdi
Hollywood Blockbusters – Music by James Horner, arranged by John Moss
Procession of the Sardar – Mikhail Ippolitov-Ivanov
Pines Of Rome – Ottorino Respighi arranged by Stephen Bulla

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Orchestres en Horaires Aménagés Primaires et Secondaires

