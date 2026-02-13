Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse samedi 4 avril 2026.
Concert Samedi 4 avril, 15h30 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Sur réservation
RÉSERVATION : À partir du vendredi 24 Mars, 12h https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
Orchestres en Horaires Aménagés Primaires : Magali Roume, direction
Orchestres en Horaires Aménagés Secondaires : Jean-Guy Olive, direction
Ballet Music from Aida – G.Verdi
Hollywood Blockbusters – Music by James Horner, arranged by John Moss
Procession of the Sardar – Mikhail Ippolitov-Ivanov
Pines Of Rome – Ottorino Respighi arranged by Stephen Bulla
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse
Orchestres en Horaires Aménagés Primaires et Secondaires
© AC/CRR
