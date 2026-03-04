Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Samedi 18 avril, 18h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Début : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:30:00+02:00

RÉSERVATION : À partir du jeudi 9 avril 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Corentin Apparailly, compositeur

Jean-Guy Olive, direction

Ugo Clément, narrateur

Avec la participation des classes d’alto des Conservatoires de Toulouse, Agen, Blagnac, Cintegabelle, Fonsorbes, Montauban, Muret, Carcassonne et Saint-Gaudens

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

L’instrument oublié : Conte musical pour narrateur et ensemble d’altos