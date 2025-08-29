CONCERT AUDREY Langogne
CONCERT AUDREY Langogne vendredi 29 août 2025.
CONCERT AUDREY
Place de la Halle Langogne Lozère
Audrey va faire danser la Halle aux grains avec son répertoire varié, de la variété française et internationales, des années 50 aux musiques actuelles, en passant par le disco/funk, des années 80, rock, latino…
Une chanteuse qui apportera cette chaleur propre aux artistes, en interprétant des chansons en live.
En partenariat avec le Café de la Halle, présence des Coquillages Vincent pour régaler vos papilles, La Cuisine de Grégo et Les Délices de la Tour. .
Place de la Halle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 84 71 16 70
English :
Audrey will get the Halle aux Grains dancing with a vast repertoire of French and international variety…
A singer who’ll bring that warmth so typical of artists, performing songs live.
In partnership with Café de la Halle, Coquillages Vincent, La Cuisine de Grégo and Les Délices de la Tour will be on hand to delight your taste buds.
German :
Audrey wird die Halle aux grains mit ihrem umfangreichen Repertoire an französischen und internationalen Liedern zum Tanzen bringen…
Eine Sängerin, die die den Künstlern eigene Wärme mitbringt, indem sie Lieder live interpretiert.
In Zusammenarbeit mit dem Café de la Halle werden die Coquillages Vincent, La Cuisine de Grégo und Les Délices de la Tour Ihre Geschmacksknospen verwöhnen.
Italiano :
Audrey farà ballare la Halle aux grains con il suo vasto repertorio di varietà francese e internazionale…
Una cantante che porterà quel calore speciale sul palco, eseguendo le sue canzoni dal vivo.
In collaborazione con il Café de la Halle, Coquillages Vincent, La Cuisine de Grégo e Les Délices de la Tour saranno presenti per deliziare il vostro palato.
Espanol :
Audrey hará bailar al Halle aux grains con su vasto repertorio de variedades francesas e internacionales…
Una cantante que aportará ese calor especial al escenario, interpretando sus canciones en directo.
En colaboración con el Café de la Halle, Coquillages Vincent, La Cuisine de Grégo y Les Délices de la Tour estarán allí para tentar sus papilas gustativas.
