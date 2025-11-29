Concert Aujourd’hui j’ai Beethov’ Eglise Saint-Martin-de-Seignanx

Concert Aujourd’hui j’ai Beethov’

Tarif : 10 – 10 – 7 EUR

Début : 2025-12-13

Pour faire suite à la rencontre avec le concertiste du 12 décembre à 19h, retrouvez Pierre Chalmeau lors d’un concert au piano autour de l’oeuvre de Beethoven.

En tournée, dans un jardin, une église ou sur la place d’un village un piano somptueux et son pianiste virtuose. Le pianiste Pierre Chalmeau se rend disponible avant, pendant comme après le concert-événement, pour dévoiler les passionnants mystères de Beethoven. Pédagogue bienveillant et musicien prodigieux, l’artiste offre un moment de musique rare et précieux.

Durée 1h30.

Tout public.

Un événement organisé par l’association Catach dans le cadre de la saison culturelle de Saint-Martin-de-Seignanx. .

Eglise Allée du souvenir Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 32 39 02

