Concert – Place Raoul Dautry Auray 28 juin 2025 19:00

Morbihan

Concert Place Raoul Dautry Ancienne gare d’Auray Auray Morbihan

Karen Lano Folk sensible et 5 horses Introspective Folk Rock viennent vous faire rêver à Loko !

Apéro, tapas et douce folk au programme ! .

Place Raoul Dautry Ancienne gare d’Auray

Auray 56400 Morbihan Bretagne

