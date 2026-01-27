Concert Place du Golhérez Auray
Concert Place du Golhérez Auray samedi 7 février 2026.
Concert
Place du Golhérez Médiathèque Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:30:00
fin : 2026-02-07 16:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Concert de l’atelier Aux résonances et des ateliers de musiques actuelles .
Place du Golhérez Médiathèque Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert
L’événement Concert Auray a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon