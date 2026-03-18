Concert Aurélia Courcelle piano voix La Mifa Thiviers
Concert Aurélia Courcelle piano voix La Mifa Thiviers samedi 21 mars 2026.
Concert Aurélia Courcelle piano voix
La Mifa 16 Rue Bertran de Born Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Aurélia écrit et interprète ses chansons au piano dans un univers tour à tour tendre, poétique, espiègle ou caustique.
Ses arrangements sont travaillés avec Yannick Guédec (antenne Haut-Périgord du CRDD).
Ses chansons singulières accrochent et captivent !
Happy hour toute la soirée sur nos bières noires (Saint-Patrick oblige) .
La Mifa 16 Rue Bertran de Born Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 09 05 32 pro@leperelamer.fr
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English : Concert Aurélia Courcelle piano voix
L’événement Concert Aurélia Courcelle piano voix Thiviers a été mis à jour le 2026-03-14 par Isle-Auvézère