Concert Aurélia Courcelle piano voix La Mifa Thiviers

Concert Aurélia Courcelle piano voix

La Mifa 16 Rue Bertran de Born Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Aurélia écrit et interprète ses chansons au piano dans un univers tour à tour tendre, poétique, espiègle ou caustique.

Ses arrangements sont travaillés avec Yannick Guédec (antenne Haut-Périgord du CRDD).

Ses chansons singulières accrochent et captivent !

Happy hour toute la soirée sur nos bières noires (Saint-Patrick oblige) .

La Mifa 16 Rue Bertran de Born Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 09 05 32 pro@leperelamer.fr

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English : Concert Aurélia Courcelle piano voix

L’événement Concert Aurélia Courcelle piano voix Thiviers a été mis à jour le 2026-03-14 par Isle-Auvézère